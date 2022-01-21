Ціна біткоїну впала нижче рівня $39 000

У п'ятницю, 21 січня, котирування біткоїну опустилися нижче за відмітку $38 300. Падіння за останню добу перевищило 7%, згідно з CoinGecko, повідомляє ForkLog.

На момент написання перша криптовалюта торгується близько $38850.

Часовий графік BTC/USDT біржі Binance. Дані: TradingView

За останніх 30 днів ціна цифрового золота знизилася на 20%. У січні показник уже вдруге коригується під позначкою $40 000. Падіння щодо листопадового максимуму $69 000 склало 43%.

Ціна Ethereum знизилася майже на 9%. На момент написання актив торгується близько $2850.

Часовий графік ETH/USDT біржі Binance. Дані: TradingView

Флагмани потягли за собою й решту ринку — усі цифрові активи з топ-10 із капіталізації опинилися в червоній зоні. Сильніше за інших подешевшали Binance Coin (-10%), Cardano (-9,7%) та Polkadot (-9,5%).

Сукупна капіталізація криптовалютного ринку знизилася на 7% до $1,94 трлн.

Дані: CoinGecko

За даними Coinglass, за останні 24 години обсяг ліквідацій на ринку ф'ючерсів перевищив $716 млн. Понад 50% цього показника припадає на криптовалютні біржі Binance та OKX (колишня OKEx). На першій ліквідовано позиції на $203,76 млн, на другій - $203,40 млн.

Індекс страху та жадібності опустився до позначки 19, що свідчить про переважання ведмежих настроїв на ринку.

Котирування криптовалют йдуть за ширшою тенденцією, яка торкнулася й американського фондового ринку. Останній падає вже третю торгову сесію до ряду. Минулого четверга індекс NASDAQ Composite закрився зниженням на 1,3%.

Часовий графік IXIC/USD. Дані: TradingView

Аналітики пояснюють ситуацію збільшеною прибутковістю облігацій у всьому світі, яка збільшується напередодні підвищення ключових ставок центральними банками. Додаткову волатильність у торгові дні вніс сезон звітності, що настав для американських компаній.

З початку січня прибутковість 10-річних казначейських облігацій США збільшилася на 18%, перевищивши 1,78%.

Про зростання кореляції з американським ринком також свідчать дані Arcane Research. У години торгової сесії США спостерігається вищий обсяг операцій із біткоїном. Аналітики зазначили, що у 2022 році цей тренд зміцнився.