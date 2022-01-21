Імунолог назвав симптоми омікрон-штаму у дітей

Лікар алерголог-імунолог Володимир Болібок заявив, що омікрон-штам коронавірусу вражає слизову оболонку маленьких дітей. Це призводить до серйозних наслідків для організму, тому таких пацієнтів слід госпіталізувати, повідомляє Лента.ру.

Болібок назвав підступністю омікрону часте зараження дітей. Хвороба протікає за типом ротавірусу або ентеровірусу, нагадуючи кишкову інфекцію зі шкірним висипом, але з більш явними проявами. До симптомів омікрон-штаму COVID-19 у дітей лікар також відніс біль у горлі, відмову від їжі та пиття, нудоту та підвищену температуру.