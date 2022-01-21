Компанія Porsche Design відзначила своє 50-річчя

Підрозділи Porsche Design цього року відзначає піввіковий ювілей. До цієї події присвячено відкриття у фірмовому музеї Porsche спеціальної експозиції, а також презентація спеціальних версій моделі 911, повідомляє Обозреватель.

Головною подією у ювілейному році стане дебют двох унікальних автомобілів – ексклюзивної версії Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design та її історичного alter ego – 911 S 2.4 Targa.

Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design та його історичне alter ego – 911 S 2.4 Targa. Джерело: Porsche

"Якщо думати над функцією будь-якої речі, то її форма іноді виходить сама собою" , – так описував професор Фердинанд Олександр Порше те, що і сьогодні рухає інженерами та дизайнерами заснованої ним та його братом Хансом-Петером дизайнерської компанії Porsche Design.

За задумом творця легендарного Porsche 911, новостворена компанія покликана реалізувати принципи та дух бренду поза автомобільною галуззю. Зараз Porsche Design є всесвітньо відомим дизайнерським брендом преміумкласу, відомим своїми функціональними та ексклюзивними продуктами з вишуканою естетикою.

Класика та сучасність

"Ювілейна" версія Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design буде випущена обмеженою серією в кількості 750 екземплярів. Крім чорного кольору кузова відсиланнями до минулого є вставки з матеріалу Sport-Tex з класичним картатим малюнком для обробки сидінь та червона секундна стрілка на циферблаті годинника Porsche Design Subsecond, що входять в серійний пакет Sport Chrono. Новинка побудована на основі повнопривідної версії 911 Targa 4 GTS. Покупці новинки зможуть придбати такий стильний аксесуар, як легендарний Chronograph I.

Porsche 911 Edition 50 Years Porsche Design буде випущений обмеженою серією у кількості 750 екземплярів. Джерело: Porsche

Сидіння прикрасили вставками з матеріалу Sport-Tex з класичним картатим малюнком. Джерело: Porsche

Новинка побудована на базі повнопривідної версії 911 Targa 4 GTS. Джерело: Porsche

Покупці новинки зможуть також придбати такий стильний аксесуар як легендарний Chronograph I. Джерело: Porsche

Унікальний екземпляр

До 50-річчя Porsche Design підрозділ Porsche Classic відтворив модель 911 S 2.4 Targa 1972 року.

"Ідея полягала в тому, щоб побудувати історичний аналог сучасної моделі 911 Edition 50 Years Porsche Design, органічно поєднавши минуле та сьогодення" , – розповідає Ульріке Лутц, керівник Porsche Classic.

Основою для проекту стала модель 911 T 2.4 Targa 1972 року. Джерело: Porsche

Автомобіль пофарбували у чорний колір, а бічні панелі кузова прикрасили смугами платинового кольору та написом Porsche Design. Джерело: Porsche

Основою для проєкту стала модель 911 T 2.4 Targa 1972 року. Автомобіль був у поганому стані, бракувало окремих деталей. У процесі роботи над машиною фахівці Porsche Classic повністю переробили двигун та ходову частину під топову версію S тих років. Така модифікація оснащувалась мотором об'ємом 2341 см3, розвивала потужність 190 к.с. при 6500 об/хв та мала механічне упорскування пального.

Салон прикрашають вставки з матеріалу Sport-Tex. Джерело: Porsche

Автомобіль пофарбували у чорний колір, а бічні панелі кузова прикрасили смугами платинового кольору та написом Porsche Design. Захисна дуга покрита фарбою платинового відтінку, а напис Targa виконаний матово-чорною. Ґрати кришки двигуна прикрасив значок "50 років Porsche Design" з факсимільним підписом Фердинанда Олександра Порше.

Грати кришки двигуна прикрасив значок "50 років Porsche Design" з факсимільним підписом Фердинанда Олександра Порше. Джерело: Porsche

Спеціальна експозиція у музеї Porsche

На честь 50-річчя Porsche Design у фірмовому музеї компанії відкрили спеціальну виставку. Вона триватиме до 11 липня поточного року. Важливою частиною експозиції є інформаційні матеріали особи Ф.А. Порше, його філософії дизайну та величезний творчий вплив, який надали його ідеї. Крім того, буде представлено зразки продукції за всі п'ять десятиліть.

Момент, з якого веде свій відлік Porsche Design, символізує Chronograph I. Джерело: Porsche

Момент, з якого веде свій відлік Porsche Design, символізує Chronograph I. Почесне центральне місце на спеціальній виставці посідають дві версії легендарного хронографа. До уваги відвідувачів пропонуються також окуляри-"авіатори" P´8478, серія хронографів Monobloc Actuator із втопленими в корпусі кнопками, а також курильна трубка P´3613 та мобільний телефон P´9521.

Окуляри-"авіатори" P´8478. Джерело: Porsche

Курильна трубка P´3613. Джерело: Porsche

На балконі музею виставлений Porsche 993 Speedster, який належав Фердинанду Олександру, а також гоночний Porsche 904, який сам називав своїм шедевром. Крім того, відвідувачі зможуть побачити відреставрований 911 S 2.4 Targa 1972 року та сучасну версію 911 Edition 50 Years Porsche Design.