Світоліна і Костюк покинули Australian Open

Українські тенісистки Марта Костюк (№66 WTA) та Еліна Світоліна (№17 WTA) вилетіли з Відкритого чемпіонату Австралії на стадії 1/16 фіналу, повідомляє УНІАН.

Світоліна розгромно програла білорусці Вікторії Азаренко (№25 WTA), котра колись була першою ракеткою світу та двічі перемагала на Australian Open (у 2012 та 2013 роках).

Еліна 5 разів в кар'єрі зустрічалася з Азаренко і всі поєдинки програла титулованій білорусці.

Australian Open. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко (Білорусь) - 0:6, 2:6

Костюк нав'язала боротьбу шостій ракетці світу - іспанці Паулі Бадосі. Проте Бадоса все ж таки перемогла у трьох сетах.

Australian Open. Третє коло

Марта Костюк (Україна) - Паула Бадоса (Іспанія) - 2:6, 7:5, 4:6

Нагадаємо, що Костюк з іншою українкою продовжує виступати в парному розряді на Australian Open-2022.

Australian Open-2022: що відомо