Китай та РФ заблокували в ООН заявку США на санкції проти Північної Кореї

Китай та Росія заблокували пропозицію Сполучених Штатів запровадити санкції проти осіб, пов’язаних із ракетною програмою Північної Кореї. Про це пише Al Jazeera із посиланням на дипломатичні джерела, повідомляє Укрiнформ.

Китай та Росія, які мають право вето у Радбезі ООН, заблокували пропозицію США запровадити санкції проти п’ятьох громадян Північної Кореї, відповідальних за нещодавні запуски балістичних ракет. Це сталося на закритому засіданні Радбезу ООН у четвер, скликаному після чергового випробування ракет КНДР.

При цьому представники КНР на засіданні заявили, що необхідно більше часу, щоб вивчити це питання, тоді як Росія заявила, що для санкцій потрібно більше доказів.

За правилами Радбезу ООН, вето діятиме шість місяців, після чого інший член Радбезу може продовжити його ще на три місяці. Зазначається, що у понеділок відбулися вже четверті випробування ракет КНДР, у тому числі двох «гіперзвукових ракет».

Після цього у четвер вісім країн, які входять до Радбезу, а саме США, Албанія, Бразилія, Франція, Ірландія, ОАЕ, Британія та Японія виступили із засудженням цих випробувань, метою яких є створення зброї масового знищення.