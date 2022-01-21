На українському авторинку змінився лідер

AUTO-Consulting на початку року традиційно наводить показники роботи головних автомобільних операторів на українському авторинку. 2021 виявився не тільки щедрим на зростання, а й завершився значними перестановками в топ-10 основних операторів. Скажімо, більше, що на ринку змінився і лідер, повідомляє Autoconsulting.

Нагадаємо, що рейтинг найбільших операторів AUTO-Consulting проводить на підставі підсумків роботи дистриб'юторських компаній на українському ринку за кількістю реалізованих автомобілів. І виявилося, що минулий рік спричинив значні перестановки. Так, із числа проданих за минулий рік 116329 легкових та комерційних автомобілів (103650 легкових + 12679 LCV автомобілів) найбільше реалізували підрозділи корпорації «УкрАвто» (16,7%).

«УкрАвто» не лише повернула собі статус №1 на автомобільному ринку, а й найбільше додала у продажах (+59%), тоді як ринок за 2021 рік зріс на 20% (+22% разом із сегментом LCV). Показово, що рік тому «УкрАвто» займала лише 3-е місце та поступалася за обсягами реалізації Renault Україна та Toyota Україна. Аналогічну позицію УкрАвто займала і за підсумками 2019 року. Але 2021 виявився для корпорації вдалим (+2 місця в рейтингу Топ-10).

Друге місце зберегла за собою "Тойота Україна", на дилерську мережу якої припадає 15% усіх продажів у країні. На третьому місці за підсумками 2021 року опинилася компанія «Рено Україна», з показником 14% ринку. Рік тому «Рено Україна» була лідером українського ринку з показником 17,2%, але дефіцит автомобілів дуже сильно торкнувся французької компанії.

Четверте та п'яте місце зберегли за собою «Stellantis Україна» та «Порше Україна», але показники у них помітно змінилися. Stellantis зростала у 2021 році швидше (+37%) та досягла показника 11 тис. проданих авто. У «Порші Україна» теж фіксували зростання (+18%), але також сильно страждали від дефіциту автомобілів протягом року.

Поліпшила свої позиції за минулий рік і компанія «АВТО Інтернешнл» (+15% та +1 позиція у Топ-10). На одну позицію виросли і компанії корпорації "Богдан" (+25% та 7-е місце). А ось для «Winner Імпортс Україна» 2021 виявився стабільним (+1%), але цього виявилося мало на зростаючому ринку, щоб зберегти свої колишні позиції. У підсумку Winner має 8-е місце на українському ринку.

Стабільно та з хорошими показниками завершили 2021 рік «Єврокар» та «Ніссан Україна». У них обох зростання понад 20%, міцні позиції на ринку та перспектива для подальшого зростання.

Зазначимо, що 10000-ий рубіж у продажах у 2021 році подолали відразу 4 компанії (рік тому їх було лише три), а 5000-й показник подолали всі десять «гравців» із Топ-10.

Ось такими виявилися підсумки роботи найбільших операторів на українському авторинку за підсумками 2021 року.

* - під підсумками роботи AUTO-Consulting оцінює первинні продажі лише дистриб'юторських компаній (імпортерів чи виробників), без урахування роботи дилерських мереж. Для оцінки частки ринку враховувалися лише кількісні показники продажу авто в штуках, не враховуючи їхньої вартості.