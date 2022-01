Atlas Weekend, ZaxidFest, UPark: гід найкращими фестивалями 2022 року

Для любителів фестивальної атмосфери цей рік буде справді насиченим. Фанати вже скуповують квитки на музичні події, адже скучили за такими масштабними концертами. Багато українських фестивалів відновлюють свою роботу після карантину, пише Соломія Борух, 24 Канал.

Довгоочікувані музичні фестивалі 2022 року зможуть підкорити любителів різних жанрів музики: фанатів року, репу, попмузики та джазу.

Atlas Weekend 2022

Місце: ВДНГ (Київ) Час: 7 липня – 10 липня Вартість: 1300 – 7650 гривень

Цього року хедлайнером фестивалю буде американський гурт Twenty One Pilots, які мали виступити ще у 2019 році, але тоді через карантин захід скасували. Також готується сет від Placebo. Вартість вхідних квитків залежить від таких факторів: зона фестивалю (vip або звичайна), лайн-ап, кількість днів. Квитки на один фестивальний день коштуватимуть від 1300 до 1700 гривень. На три дні – 3 тисячі гривень. А ось квиток на всі дні фестивалю коштуватиме від 3400 гривень. Наразі організатори ще не оприлюднювали усю програму фестивалю.

Atlas Weekend 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

ZaxidFest 2022

Місце: село Родатичі (Львівська область) Час: 25 – 28 червня Вартість: 1600 гривень

Поки вся програма фестивалю ще не відома. У перший день очікується виступ британського романтика Passenger. Також у цей день концерт дасть культовий метал-гурт Sepultura. Ціна на всі квитки однакова – 1600 гривень. А ось за кемпінг та паркування доведеться доплатити від 550 гривень.

ZaxidFest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Faine Misto 2022

Місце: іподром за 7 кілометрів від Тернополя Час: 28 липня – 1 серпня Вартість: 1 600 гривень

Цей фестиваль об’єднує всіх любителів року. Організатори вже оголосили лайн-ап фестивалю. В Україні виступить ціла низка рок-команд, зокрема While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost. Ціна на всі квитки однакова – 1600 гривень. За кемпінг та паркування доведеться доплатити від 250 гривень.

Faine Misto 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

UPark Festival 2022

Місце: Sky Family Park (Київ) Час: 19.06; 10 – 11.07; 15 – 17.07 Вартість: від 1649 гривень

UPark Festival привезе в Україну цілу низку вже легендарних колективів. Зокрема, фанатів металу порадують виступи Slipknot та Five Finger Death Punch. Співатиме також канадський поппанк-гурт Sim-41. Крім того, очікуються сети від Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. І як вишенька на тортику – Gorillaz.

Варто враховувати, що формат фестивалю не зовсім зручний, тому що він проходитиме з розривом. Перша порція року до нас приїде 19 червня, друга – з 10 до 11 липня, а третя – з 15 до 17 липня. Загалом в один день буде лише три-чотири сети.

UPark Festival 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Leopolis Jazz Fest 2022

Місце: Львів Час: орієнтовно травень – червень Вартість: немає інформації

Один з найбільших фестивалів в Україні – Leopolis Jazz Fest. Він щороку проходить у Львові у червні, починаючи з 2011 року. Український Leopolis Jazz Fest – одна з найбільших джазових подій у Європі. Організатори фестивалю досі не опублікували лайн-ап, проте анонсували, що фестиваль у 2022 році відбудеться. Квитків також у продажу досі немає.

Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Бандерштат 2022

Місце: село Рованці, Волинська область Час: 5 – 7 серпня

Всеукраїнський "фестиваль українського духу", що проводиться щоліта на Волині, у місті Луцьку та околицях. Він є артвізитівкою цього краю. Що цікаво, на фестивалі заборонено вживати алкоголь, більшість фанатів приходять у вишиванках та сім'ями, і сплачують мінімальну вартість за вхідний квиток.

Бандерштат 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

UnderHill 2022

Місце: аеродром UNDERHILL, село Підгір'я, Івано-Франківська область Час: 3 – 6 червня Вартість: 400 – 1200 гривень

Це міжнародний тематичний музичний парк розваг в Україні, який об'єднує різні течії сучасної та попмузики, виконавців з різних країн. Цьогоріч там виступатимуть такі виконавці, як Тіна Кароль, Kalush, Marcus Schulz, Claptone та інші.

UnderHill 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Respublica 2022

Місце: місто Кам’янець-Подільський, Хмельницька область Час: 23 – 25 вересня Вартість: 600 гривень

На цьому фестивалі збираються не лише поціновувачі музики, але й мистецтва загалом. Він поділяється на різні частини: художню, літературну та музичну. Художня частина відбувається на території старої та сучасної частини міста. Музична частина представлена відомим рок-гуртами з України та інших країн світу.