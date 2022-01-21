Акції Netflix різко подешевшали

Акції американського стрімінгового сервісу Netflix впали на 20 відсотків на премаркеті після публікації прогнозу зростання підписників. На момент публікації вони впали до 508,25 доларів за штуку (мінус 1,48 відсотка), повідомляє Лента.Ру.

Згідно зі звітом компанії, у першому кварталі цього року вона очікує зростання кількості передплатників на 2,5 мільйона, за аналогічний період минулого року показник був чотири відсотки. Аналітики передбачали зростання на 5,8 мільйонів у першому кварталі.

У четвертому кварталі минулого року кількість передплатників Netflix зросла на 8,3 мільйонів. Це менше за власний прогноз, а також результат за аналогічний період 2020 року (8,5 мільйона). У компанії вважають, що зростання не прискорилося через поширення коронавірусу, макроекономічних труднощів у деяких частинах світу і конкуренції, що зростає.

Виручка Netflix у четвертому кварталі склала 7,7 мільярда доларів (плюс 16 відсотків). Капіталізація компанії з початку року впала вже на 15,6 відсотка (до 228,5 мільярда доларів).

Раніше аналітики компанії CultureX заявили, що у Tesla та Netflix більш високі показники плинності кадрів, ніж в інших компаніях їхньої галузі. Експерти пов'язують це з тим, що співробітники там просто не можуть витримувати високі темпи роботи.