Єрмак провів зустріч із представниками українських ЗМІ

Керівник офісу президента Андрій Єрмак днями провів зустріч, не для запису, з представниками українських ЗМІ. Про це в Інстаграм написала помічниця Єрмака Даша Зарівна, передає "Политика Страны" в Telegram.

Насправді ситуація, коли Зеленський фактично відкрито заявляє, що США через розпускання чуток про майбутнє російське вторгнення тиснуть на українську владу, щоб та пішла на поступки Росії, стала шоком для прозахідних сил в Україні та ЗМІ, зазначає Telegram-канал.

Тому спеціально для них на Банковій розповіли, що загроза вторгнення, про яке пишуть на Заході, є, Україна до цього готується, але не треба панікувати.

"Ми здійснюємо всі необхідні заходів, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію та добиватися того, що відповідає інтересам України" , - сказав Єрмак.

Зазначається, що українські служби разом із міжнародними партнерами стежать за ситуацією біля кордонів України.