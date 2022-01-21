Лавров озвучив частину вимог Росії до НАТО

Російські пропозиції щодо гарантій безпеки мають на увазі виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року, заявили у п'ятницю в МЗС РФ, повідомляє "РИА Новости".

"Згаданий вами один із опорних елементів наших ініціатив свідомо сформульований гранично чітко і не допускає будь-яких двояких тлумачень. Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, не членів НАТО на зазначену дату. До них належать і Болгарія, і Румунія" , - йдеться в письмових відповідях МЗС РФ на питання, що надійшли до щорічної прес-конференції Лаврова.

Так у міністерстві відповіли на питання, що означає для Болгарії та Румунії вимога Росії, що НАТО має повернутись до конфігурації 1997 року.