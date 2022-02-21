Кіноа: як правильно приготувати

Існують кулінарні процеси, про які, здавалося б, не варто говорити – все цілком зрозуміло. Приготування кіноа, давно стало частиною раціону для багатьох, повідомляє Сьогодні.

Зазвичай кіноа відварюють, а потім додають у салати. Рідше їдять у вигляді каші. І в першому, і в другому випадку цю крупу потрібно зробити розсипчастою і не пересушити. Її можна приготувати, як і звичайну крупу, а можна злегка обсмажити на олії, а тільки потім відварити.

Як смачно приготувати кіноа

Усе починається з покупки крупи. Обов'язково звертайте увагу на термін придатності на упаковці. Вдома ж кіноа потрібно зберігати в герметичній тарі без доступу до вологи та прямих сонячних променів.

Як і будь-яку іншу крупу, перед варінням кіноа потрібно промити. Зробити це кілька разів до прозорості води. Потім залите кіноа водою. Її має бути вдвічі більше. Тобто на склянку крупи потрібно дві склянки води.

Варити радять на повільному вогні без кришки. Коли кіноа вбере воду, зніміть каструлю з вогню, накрите кришкою і дайте постояти 5-7 хвилин, щоб зерна злегка пропарилися.

Ще один варіант приготування – це класти кіноа в уже підсолений окріп. Готувати також на повільному вогні під кришкою впродовж 15-20 хвилин.

Коли води в каструлі практично не залишиться, зніміть її з вогню та дайте постояти близько 10 хвилин.