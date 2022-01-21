Мін'юст США подав ще один позов проти Коломойського

Мін'юст США подав ще один позов проти Коломойського

Сполучені Штати подали до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов про конфіскацію майна, пов'язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Мін'юст США заявляє, що понад 6 мільйонів доларів, отриманих від розкрадань у ПриватБанку, підлягають конфіскації у зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв'язку з тією злочинною діяльністю. У серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди, заявляючи, що комерційна нерухомість в Далласі і Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана на кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року він подав третій позов у тому ж окрузі, стверджуючи, що нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була куплена аналогічним чином.

У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, обдурили банк на мільярди доларів. Ці двоє імовірно отримали шахрайські кредити приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, перш ніж перевести кошти в Сполучені Штати.

Як стверджується в позовах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були близькими людьми Коломойського і Боголюбова, що діяли з офісів в Майамі, створили мережу юридичних осіб, зазвичай під яким-небудь варіантом назви "Оптима", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, у тому числі комерційні будівлі в Далласі (Stemmons Towers), а також Офісна будівля відома як 55 Public. Нерухомість в Клівленді, Офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і Офісна будівля в Далласі, відома як колишня штаб-квартира CompuCom.

В останньому позові стверджується, що кілька структур "Оптими", використовували прибуток від CompuCom Campus, яка спочатку була придбана на привласнені кошти ПриватБанку, для обслуговування "Вежі Стеммонс". Потім Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, відповідно до чого понад 6 млн доларів раніше належали спеціально створеної компанії, що належить Optima Ventures.

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