Мін'юст США подав ще один позов проти Коломойського

Сполучені Штати подали до Окружного суду США Південного округу Флориди цивільний позов про конфіскацію майна, пов'язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Мін'юст США заявляє, що понад 6 мільйонів доларів, отриманих від розкрадань у ПриватБанку, підлягають конфіскації у зв'язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Цей цивільний позов про конфіскацію є четвертим подібним позовом, поданим у зв'язку з тією злочинною діяльністю. У серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди, заявляючи, що комерційна нерухомість в Далласі і Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана на кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в Україні в рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми. У грудні 2020 року він подав третій позов у тому ж окрузі, стверджуючи, що нерухомість в Клівленді, штат Огайо, була куплена аналогічним чином.

У чотирьох позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, обдурили банк на мільярди доларів. Ці двоє імовірно отримали шахрайські кредити приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схема була розкрита і банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, перш ніж перевести кошти в Сполучені Штати.

Як стверджується в позовах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були близькими людьми Коломойського і Боголюбова, що діяли з офісів в Майамі, створили мережу юридичних осіб, зазвичай під яким-небудь варіантом назви "Оптима", для подальшого відмивання незаконно привласнених коштів. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, у тому числі комерційні будівлі в Далласі (Stemmons Towers), а також Офісна будівля відома як 55 Public. Нерухомість в Клівленді, Офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, і Офісна будівля в Далласі, відома як колишня штаб-квартира CompuCom.

В останньому позові стверджується, що кілька структур "Оптими", використовували прибуток від CompuCom Campus, яка спочатку була придбана на привласнені кошти ПриватБанку, для обслуговування "Вежі Стеммонс". Потім Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, відповідно до чого понад 6 млн доларів раніше належали спеціально створеної компанії, що належить Optima Ventures.