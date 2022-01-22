Ford показав незвичайний позашляховий асистент

Ford показав незвичайний позашляховий асистент
Фото: Pixabay

Безпілотник має допомагати автомобілю прокладати найлегший маршрут на бездоріжжі. Дрон прив'язує труднощі на рельєфі до даних GPS і передає їх на борт позашляховика, повідомляє РБК-Україна.

За задумом інженерів, дрон повинен підійматися в повітря по команді водія і аналізувати поверхню, шукаючи більш простий маршрут – менш розбиту ґрунтову дорогу паралельно обраної, найменш гострі й високі камені і т. д.

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Також водій також може запустити безпілотник вперед на розвідку, щоб він визначив тип рельєфу. Таким чином вдасться заздалегідь зрозуміти, який автомобіль краще використовувати для поїздки по бездоріжжю: вистачить кросовера чи потрібно посилати підготовлений позашляховик.

Такі дрони також будуть корисні компаніям із великими автопарками. За необхідності дрон може збирати дані про погоду в реальному часі.

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