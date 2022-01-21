Зеленський: Головне – зберегти нашу територію

З початку президентства Джо Байдена військова підтримка України з боку США зросла, головним завданням є збереження території країни. Про це, посилаючись на заяви президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Корреспондент.

"Я думаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи достатня вона, я б не сказав, але не про конкретного американського президента. Ми стикаємося з гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки", – сказав Зеленський.

При цьому він не став відповідати на питання про те, яку саме зброю було надано, і яку ще Україна хотіла б отримати від США.

Зеленський вкотре заявив про необхідність запровадження санкцій проти Росії до можливого початку воєнної агресії.

"Сьогодні наші партнери кажуть, що завтра може початися війна, якщо буде потужна ескалація з російської сторони, і тоді будуть застосовані потужні санкції. Але якщо ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації, то питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте ескалації?... Як країна, яка будує потужну економіку і проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз. Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну?" Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?" - запитав український президент.

Він зазначив, що з великою ймовірністю санкції, запроваджені після початку військових дій, не стримають подальшої агресії Росії.

"Санкції вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати. Якщо буде вторгнення Росії, ви введете потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратимо частину територій? Коли ви введете санкції, що робитиме Росія? …на вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим впоратися, ми можемо продовжувати як було". Я думаю, що це неправильно", - вважає Зеленський.

Він також нагадав свою пропозицію про зустріч із президентами США та Росії.

"Давайте вести діалог із Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог; ми проти війни", - зазначив він.