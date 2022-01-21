Очередь на популярную модель Toyota растянулась на годы

Toyota офіційно повідомила про довгу затримку для замовників Land Cruiser 300 на внутрішньому ринку, повідомляє 24 Канал.

Японський автовиробник вибачився перед клієнтами та попередив, що чекати позашляховик доведеться близько чотирьох років. Причини – не нові: високий попит на модель, дефіцит мікроелектроніки та вимушені зупинки виробництва через COVID.

Чотири роки – орієнтовний термін відвантаження згідно зі свіжим прогнозом від 19 січня. Toyota обіцяє “зробити все можливе, щоб скоротити час відвантаження машин покупцям.

Land Cruiser змінив покоління у червні 2021 року, після 14 років виробництва моделі з індексом 200. Дебют нового покоління моделі викликав справжній ажіотаж – протягом першого місяця було зроблено більш як 20 тисяч оплачених замовлень. Вже до серпня черга за топовими версіями, для яких потрібна велика кількість чіпів, розтягнулася до чотирьох років, а до вересня такий термін очікування поширився й на всі інші версії моделі.