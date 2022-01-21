Ставки зростатимуть: аналітик про депозити після рішення НБУ

Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку з 21 січня з 9% до 10%. Облікова ставка НБУ - це орієнтир вартості грошей, який, серед іншого, впливає і на банківські ставки, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

По суті, облікова ставка, це ціна, за якою Нацбанк кредитує інші банки, впливаючи через цей інструмент на ціни. Якщо ставка висока, то і кредити дорогі, а тому населення і бізнес воліють їх не брати, а накопичувати.

Чи буде прямий вплив облікової ставки на ставки банків за кредитами і депозитами - питання неоднозначне. У НБУ запевняють, що цей інструмент працює, що видно за підсумками минулого року, коли ставки також підвищувалися.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вказує, що ставки за депозитами дещо зросли в останньому кварталі 2021 року і продовжать рости в цьому році. Але проти цього грає серйозний фактор - дуже висока ліквідність банківської системи.

"Люди продовжують тримати гроші в банках навіть при поточних відсотках" , - говорить він.

Відзначимо, в грудні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 7,2% річних. У порівнянні з кінцем 2020 року ставки знизилися на 3,2 в.п.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 9,0% до 10,0% з 21 січня 2022 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл підвищення ставок, розпочатий у березні минулого року і викликаний стрибком інфляції.