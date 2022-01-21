Окупація РФ Харкова буде початком великомасштабної війни – Зеленський

РФ може спробувати захопити деякі території України на підставі "захисту" російськомовного населення, але спроба окупації великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабних військових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований (з боку РФ – ред.). Росії потрібен прийменник: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн. жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни", – сказав Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, відповідаючи на запитання, чи турбує його ймовірність захоплення росіянами певних частин України та яких саме.

На запитання, чи можуть росіяни спробувати захопити території для забезпечення сухопутного сполучення з Кримом та водосховища на північ від Криму для покращення водопостачання півострова, глава Української держави відповів:

"Я скажу, що це реалістично, якщо Росія вирішить збільшити ескалацію; звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією".

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна не забуває про окуповані території.

"Вони (РФ – ред.) хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували і виростили сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", - сказав він.

Зеленський також заявив про неможливість встановлення в Україні підконтрольного РФ уряду. Відповідаючи на запитання, чи спробує президент РФ Володимир Путін встановити в Україні "дружніший йому уряд" , він сказав:

"Створити уряд, який би повністю контролювався Росією, неможливо".

Тому що, навіть якщо РФ це вдасться зробити, це буде "найнедовговічніший уряд, тому що люди його просто не приймуть" , пояснив президент.

"Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримує його та його політику. Думаю, це велика помилка - так думати" , - додав він.

Зеленський також заявив, що не змінював своїх поглядів після обрання на посаду глави держави. Коментуючи очікування керівництва РФ, що з ним після обрання на посаду президента України легко матиме справу, він сказав:

"Я не змінився. Я хотів по-сусідськи поговорити (з РФ – ред.), щоб сказати: так, у нас йде війна, але давайте швидко все виправимо. Проте, я не був готовий зрадити свою країну".