Місячний календар стрижок на лютий: сприятливі і невдалі дні

Місяць має великий вплив на сфери нашого життя. По земному супутнику визначають вдалі дні для весілля, посадки рослин і нової стрижки. Місячний календар стрижок на лютий підкаже найкращі і найгірші дні для походу до перукаря в лютому, повідомляє УНІАН.

Вплив місяця на волосся

У спадний місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А в зростаючий місяць волосся непостійне – швидко росте і не тримає форму. Період повного місяця вважається найкращим часом для будь-яких робіт з волоссям: в цей час воно здорове і слухняне.

Фази місяця в лютому 2022

Новомісяччя - 1 лютого 2022 року.

Зростаюча Місяць - 2-15 лютого 2022 року.

Повний місяць - 16 лютого 2022 року.

Спадний Місяць - 17-28 лютого 2022 року.

Місячний календар стрижок на лютий: вдалі і невдалі дні

Найсприятливіші дні для стрижки в лютому: 2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 21, 26 лютого.

Вдалі дні для фарбування: 7, 8, 12, 14, 19, 23, 28 лютого.

Стрижка для росту волосся: 2, 4, 7-10, 12-15 лютого.

Радикальна зміна зачіски: 7, 14, 28 лютого.

Несприятливі дні для стрижки та фарбування: 1, 3, 11, 25 лютого.