Найбільший саудівський лоукостер запускає рейси з Одеси

Саудівський лоукостер Flynas починає льотну програму з Одеси, повідомляє УНІАН.

У травні 2022 року авіакомпанія відкриває два нових напрямки — Даммам і Ріяд, розповіли у прес-службі Міжнародного аеропорту Одеса.

У Ріяд, столицю Саудівської Аравії, з Одеси можна буде потрапити тричі на тиждень. Рейси будуть здійснюватися щопонеділка, щочетверга та щосуботи.

У Даммам Вильоти заплановані з 1 травня двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.

Планується, що польоти почнуться з 2 травня 2022 року.

Flynas - провідний лоукостер Саудівської Аравії з флотом в 34 літаки. Авіакомпанія виконує понад 1 500 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками. Авіакомпанія почала свою роботу у 2007 році. На цей момент вона перевезла вже понад 55 мільйонів пасажирів.