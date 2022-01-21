Симптоми тромбозу глибоких вен видно на ногах

Тромбоз глибоких вен, або ТГВ є результатом утворення тромбу в глибокій вені десь у вашому тілі. Як правило, такі тромби виникають у ногах. Але вони також можуть бути в області тазу чи руки, повідомляє WomanEL.

ТГВ може розвинутись у будь-якої людини. Але певні фактори, такі як ушкодження вени, збільшують ризик для людини. Якщо кровотік уповільнюється через те, що ви прикуті до ліжка або довго сидите зі схрещеними ногами, може утворитися тромб. Сімейний анамнез, вік, ожиріння, підвищення рівня естрогену та інші фактори можуть збільшити ризик його розвитку.

ТГВ є серйозним захворюванням, оскільки частина згустку крові може відірватися та застрягти у легкому. Що є небезпечним станом, відомим як легенева емболія. ТГВ може викликати хронічну венозну недостатність, через яку кров може накопичуватися в ногах. Що призводить до набряку та знебарвлення шкіри.

У деяких людей симптоми ТГВ можуть ніколи не розвинутись. Проте найбільш поширеною ознакою є набряк ураженої ноги. При ТГВ малоймовірно, що обидві ноги опухнуть. Будь-який біль, пов'язаний з цим захворюванням, зазвичай починається в гомілки і, швидше за все, відчувається як болючість або спазми.

Набрякла область може бути чутливою. Вона також може бути червоного кольору і теплою на дотик.

Лікування ТГВ залежить від ступеня тяжкості тромбу. У деяких випадках можуть бути призначені ліки, що розріджують кров. Також можна носити компресійні панчохи, щоб зменшити набряк.

У серйозніших випадках може знадобитися стаціонарне лікування.