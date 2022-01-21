Японський оператор закупить китайські безпілотні аеротаксі

Лідер ринку безпілотного повітряного транспорту китайська компанія EHang повідомила про отримання від японської компанії AirX попереднього замовлення на 50 одиниць двомісних аеротаксії EH216, повідомляє 3Dnews.

Умови угоди не розкриваються, що не применшує головного — заслуги китайців у справі освоєння нової ніші міської повітряної мобільності визнані гідними найпильнішої уваги.

Компанія AirX займається питаннями організації повітряного туризму на вертольотах та чартерними вертолітними перевезеннями. Обсяги перевезень AirX порівняно невеликі – до 2000 туристичних польотів та до 200 чартерних рейсів на рік. Із цього також випливає, що AirX навряд чи забезпечить значні вливання у бізнес EHang. Інтерес у тому, що обслуговування та експлуатація аеротаксі – це в рази менш витратний захід, ніж обслуговування та використання гелікоптерів. Для невеликої компанії це розумна можливість привернути до себе увагу і розширити бізнес без радикальних інвестицій.

Аеротаксі EHang EH216 може піднімати у повітря двох людей загальною вагою до 260 кг. Запас ходу становить 20 хвилин або 35 км на швидкості до 130 км/год. У Японії, як у державі з безліччю островів і гірських районів, це може стати зручним способом для найкоротших перельотів через місця, що важко проходять. Компанія EHang встигла провести ряд тестових польотів у небі Японії та розраховує на отримання дозволу на комерційну експлуатацію у 2023 році. Разом із компанією AirX китайці сподіваються, наприклад, підтримати сервісом аеротаксі Всесвітню виставку 2025 року в Осаці.

Перший контракт із японськими представниками. Джерело зображення: EHang

Найближчими місяцями EHang розраховує отримати від китайського регулятора сертифікат типу на апарат EH216. Це дозволить впритул підійти до комерційної експлуатації аеротаксі цього виробника в Китаї, що може статися вже цього року. Західні конкуренти теж не сидять склавши руки. Попередні замовлення на ряд моделей аеротаксі оформляють американські та британські авіаційні компанії, проте все це нічим не підкріплено, тоді як EHang вже здатна щороку збирати до 600 аеротаксів EH216.