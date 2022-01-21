"ДНР" звинуватила Київ у підготовці військової операції на Донбасі

Напередодні зустрічі Лаврова та Блінкена в Женеві «ДНР» звинуватила Київ у підготовці до початку військової операції на Донбасі, передає "Политика Страны".

"Заступник начальника Управління Народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що ЗСУ перекинули на Донбас РСЗВ "Ураган" та "Смерч" і розпочали активне заповнення запасів боєприпасів.

"Командування Народної міліції ДНР фіксує підготовку підрозділів збройних формувань України до розв'язання активних бойових дій на Донбасі" , - стверджує Басурін.

Він також стверджує, що "імовірність використання Україною хімзброї зберігається".

Також, за його словами, по всій лінії зіткнення фіксується посилення розвідувальної діяльності ЗСУ з використанням безпілотників.