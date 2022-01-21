Британія попередила РФ: на вас чекає новий Афганістан і Чечня

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зробила заяву на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Україна буде чинити опір Росії в разі вторгнення – і Кремль отримає війну, порівняну з кампаніями в Афганістані або Чечні. Про це, посилаючись на австралійські ЗМІ та сайт уряду Британії, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За її словами, Кремль не вивчив уроки історії. Трасс зазначила, що Україна - горда країна з тривалою історією. Вона неодноразово стикалася з вторгненнями, починаючи з монголо-татарського, пережила Голодомор - і рівень її опору високий.

"Якщо їм доведеться, українці будуть битися, щоб захистити свою країну. Вторгнення засмокче в жахливе болото, яке ми знаємо по радянській війні в Афганістані або конфлікті в Чечні" , - сказала вона.