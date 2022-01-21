Петро Порошенко оскаржить арешт майна – апеляцію на рішення суду розглянуть 3 лютого. Про це повідомив адвокат 5-го президента Ігор Головань, пише Андрій Павловський.

Він заявив, що рішення про арешт майна буде оскаржено не лише представниками Порошенка, а й тими юридичними особами, на майно яких незаконно було накладено арешт у "вугільній справі".

Також Головань упевнений, що ще не всі юридичні особи повідомлені про рішення суду та подали апеляційні скарги.

"Суддя Бортницька в турборежимі на догоду владі без перевірки фактів і документів приймала рішення. Під час судового засідання ми просили розібратися, на яку дату визначено перелік активів для того, щоб звернути увагу, що там не всі активи вже належать Порошенку. Але суддю це не зацікавило" , - заявив Головань.

Нагадаємо, 19 січня Печерський райсуд обрав Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді особистих зобов'язань, а також заарештував майно Петра та Марини Порошенко.