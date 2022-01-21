Кремль розкритикував ідею визнання "ЛДНР"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав авторів ініціативи про визнання ДНР та ЛНР не намагатися заробляти політичні очки на чутливій темі. За його словами, важливо уникати кроків, які можуть спровокувати посилення напруженості у ситуації з Україною, повідомляє ТАСС.

"Тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена, настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості. Тут дуже важливо усвідомлювати відповідальність за збалансовані кроки, які враховують нинішню напружену ситуацію", - сказав Пєсков.

"Дуже важливо для тих, хто є авторами цієї ініціативи [про визнання "ДНР" та "ЛНР"], насамперед не намагатися заробляти якісь політичні очки на такій тонкій і тендітній матерії, про яку ми говоримо", - зазначив представник Кремля.

Журналісти також попросили Пєскова прокоментувати слова спікера Держдуми В'ячеслава Володіна про те, що він вважає за необхідне шукати рішення, які можуть забезпечити безпеку громадян Росії, які проживають у "ДНР" та "ЛНР".

"Я не говоритиму про актуальність цього питання і, як і раніше, не коментуватиму саму ініціативу з цим папером, який ще перебуває на розгляді в Думі, і цей розгляд повинен пройти", - підсумував представник Кремля.

Нагадаємо, депутати від фракції КПРФ на чолі з її лідером Геннадієм Зюгановим 19 січня внесли на розгляд Держдуми проєкт звернення палати до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік. Згідно з документом, Держдума звертається до глави держави з проханням розглянути питання про визнання проголошених республік "як самостійні, суверенні та незалежні держави". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання "ДНР" та "ЛНР".