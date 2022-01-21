Торік найбільше електроенергії Україна імпортувала з Білорусі та РФ

Імпорт електроенергії за підсумками 2021 року становив 1,1% від загального електроспоживання (брутто) - 69,5% обсягів імпорту припало на електроенергію з Білорусі, свідчать дані "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Імпорт електроенергії

Минулого року обсяг імпорту електроенергії в Україну склав 1 693,6 млн кВт·год - це на 26,5% менше, ніж в у 2020 році (2284,9 млн кВт·год).

"Пік імпорту припав на лютий – 509,3 млн кВт·год, а в жовтні не здійснювався з жодної країни. При цьому 75,5% (1 278,5 млн кВт·год) від його обсягу було поставлено в торгову зону "ОЕС України" (з Білорусі та Росії), а в "острів Бурштинської ТЕС" - лише 24,5% (415,1млн кВт·год із Словаччини, Угорщини, Румунії)", - повідомляють в держкомпанії.

Зазначається, шо найбільше електроенергії у 2021 році імпортували з Білорусі - 1 176,6 млн кВт·год (69,5%). На другому місці за обсягами Словаччина -308 млн кВт·год (18,2%).

"У порівнянні з 2020 роком імпорт з країн Європи в "острів Бурштинської ТЕС" зменшився за всіма напрямками: на 79,1% із Словаччини, на 87,1% із Угорщини та на 54,6% із Румунії. З 26 травня по 1 листопада 2021 року імпорт з Росії та Білорусі не здійснювався через обмеження доступної пропускної спроможності до 0 МВт.

У грудні 2021 року обсяг імпорту становив 2,8% від загального електроспоживання (брутто) і склав 437 млн кВт·год, що на 80,5% більше, ніж в листопаді. Його обсяги перевищили експорт у 1,3 раза, що пов’язано із нарощуванням імпорту з Білорусі (+92,7% у порівнянні з листопадом)", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додають, що у грудні 2021 року імпорт електроенергії в Україну здійснювався з трьох країн. Найбільші обсяги були з Білорусі - 430,5 млн кВт·год. Із Словаччини -3,9 млн кВт·год, з Румунії - 2,5 млн кВт·год.

Експорт електроенергії

Торік загальний обсяг експорту електроенергії з України склав 3 495,4 млн кВт·год - це на 26,5% менше ніж у 2020 році (4 754 млн кВт·год).

"Пік експорту прийшовся на березень - 504,1 млн кВт·год, тоді як мінімум був у лютому - 6,6 млн кВт·год. Експорт із торгової зони "острова Бурштинської ТЕС" (в Словаччину, Румунію та Угорщину) склав 72% загальних обсягів (2 514 млн кВт·год), з торгової зони "ОЕС України" (в Польщу та Молдову) - лише 28,1% (981 млн кВт·год)", - кажуть в "Укренерго".

Найбільші обсяги у 2021 році експортували до Угорщини - 1 570 млн кВт·год (44,9% від загального обсягу), Польщі - 819,6 млн кВт·год (23,5%) та Румунії - 642,6 млн кВт·год (18,4%).

Порівняно з 2020 роком збільшення експорту електроенергії відбулося лише до Словаччини - у 7,3 раза (до 301,4 млн кВт·год).

"У 2021 році був відсутній експорт до Білорусі, а найвідчутніше зменшився до Польщі - на 44,7%. Також знизилися обсяги, що експортовані до Румунії - на 25,9%, Угорщини - на 25,6%, до Молдови - на 3,7%" , - йдеться у повідомленні.

Водночас у грудні 2021 року загальний експорт у порівнянні з листопадом виріс в 2,6 раза (до 338,0 млн кВт·год).

"Зростання обсягів відбулося головним чином за рахунок обсягів з "острову Бурштинської ТЕС" - на 44,1% (з 130,4 до 295,6 млн кВт·год).

Найбільше експорт виріс до Угорщини - на 49,2%, до Румунії - на 41,3% та до Словаччини - на 33,4%. Водночас обсяг експорту в грудні 2021 р (338,0 млн кВт·год) не суттєво збільшився порівняно з груднем 2020 року - на 2,6%", - резюмують в "Укренерго".

Там зазначили, що оператор системи передачі НЕК "Укренерго" не здійснює комерційний імпорт/експорт, цим займаються виключно учасники ринку (трейдери, постачальники і т.д.), які законтрактували відповідний обсяг з іноземними контрагентами.