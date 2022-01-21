Історія кохання в пісні "Моє море": чоловік Alyosha знявся у її новому кліпі

Українська співачка Alyosha презентувала відео на нову пісню "Моє море". У зворушливому ролику зняв також чоловік виконавиці – Тарас Тополя, повідомляє 24 Канал.

У новій пісні співачка метафорично поєднала очі з морем, безмежна глибина якого сповнена потаємним: що не видно зовні — таїться всередині.

"Відчуття прекрасного та щастя зароджуються ще з дитинства і вони червоною стрічкою супроводжують нас у доросле життя. Коли ми по-справжньому закохуємося — ці відчуття відроджуються в нашому серці," , – наголосила знаменитість.

Alyosha на зйомках кліпу / Фото пресслужби

Alyosha з чоловіком / Фото пресслужби

Alyosha – "Моє море": дивіться відео онлайн