Експерт розповів про ризики для держборгу України через агресію РФ
Якщо ризики військової ескалації триватимуть кілька місяців, Україні може знадобитися фінансова допомога. Подібний жест зараз став би не тільки економічною подушкою безпеки, а й політичним сигналом, що Україна може розраховувати на реальну підтримку Заходу, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.
"Україна не витримає так довго під тиском, та й не потрібно їй це робити. Якщо Захід не здатний вирішити питання з Росією, значить, доведеться активніше допомагати Україні", - вважає глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.
Крім санкцій і політичного тиску на РФ, західні партнери вже зараз можуть допомогти Україні з розміщенням єврооблігацій, надавши свої гарантії по виплаті цього боргу. Тим більше що такий інструмент США вже використовували у 2014-2016 роках, дозволивши Україні зайняти під історично низький відсоток і простягнувши їй руку в складний час. До слова, ті випуски облігацій уряд вже успішно погасив.