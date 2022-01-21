Масові "мінування" продовжуються: на черзі Львів та Бровари

Слідом за Києвом, повідомлення про масове замінування шкіл міста надійшли й до поліції Львова. Про це, посилаючись на прес-секретаря Національної поліції Львівської області Світлану Добровольську, пише Ольга Денисяка, Львовский портал.

Зазначається, що вранці 21 січня у Львові невідомий заявив про замінування шкіл міста. Поліція перевіряє цю інформацію.

На місця негайно виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та співробітники інших спецслужб. Зі шкіл евакуювали учнів та вчителів. Фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території.

Крім того, Телеграм-канал "Сегодня" повідомляє, що всі школи та торгові центри також "замінували" і в Броварах.

Такого листа, як повідомляють Телеграм-канали, було розіслано за низкою поштових адрес українських силовиків, пише "Політика Країни" .

У ньому повідомляється, що терорист вимагає 2 000 000 млн. грн. на номер телефону, інакше будуть жертви. Зазначимо, що можливо номер зазначений чужий. Наприклад, так якийсь школяр міг спробувати розправитися з недоброзичливцем, підставивши його і виставивши "терористом".

Втім, якщо це так, то поліція має знайти жартівника досить скоро.

Крім того, батьки київських учнів, яких евакуювали зі шкіл після повідомлень про мінування, розповіли, що їм керівники шкіл кажуть, що це насправді "йде навчання" .

Що за навчання, навіщо та яка саме структура їх проводить – не пояснюють.