Лавров висловив надію, що США були зайняті суттю безпекових ідей

Глава МЗС Росії Сергій Лавров на зустрічі в Женеві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном висловив сподівання, що хоч "хтось у Держдепі" не був зайнятий підготовкою матеріалів про "дезінформацію Росії" і сконцентрувався на пропозиціях РФ, повідомляє Андрій Павловський у Telegram﻿.

Блінкен, у свою чергу, сказав, що Росія продовжує загрожувати агресією щодо України та США готові нанести "жорстку та швидку відповідь".

"Ми не очікуємо, що зможемо вирішити всі наші протиріччя сьогодні, але ми зможемо намітити шлях дипломатії та діалогу для вирішення конфлікту мирним шляхом" , - заявив Блінкен.

Напередодні держсекретар США казав, що не везе на зустріч письмову відповідь на російські документи. За його словами, сторонам потрібно обговорити поточну ситуацію та подивитися, чи залишаються у них можливості вести діалог.