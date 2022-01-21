Адель скасувала гастролі в США через спалах COVID у її команді

Популярна британська співачка Адель скасувала концерти у Лас-Вегасі через спалах коронавірусу в її команді. Знаменитість відклала 24 довгоочікувані шоу на невизначений термін, чим сильно розлютила своїх фанатів, повідомляє Обозреватель.

Відповідну заяву вона зробила на особистій сторінці в instagram.

"Ми перепробували абсолютно все, що могли, щоб зробити його (концерт, – Ред.) вчасно, і щоб він був досить гарний для вас. Але, ми були роздавлені через затримку техніки та COVID. Половина моєї команди хворі на COVID і було неможливо доробити шоу" , – сказала співачка.

Адель на концерті. Джерело: instagram.com/adele

Зазначимо, що більшість шанувальників 33-річної артистки виклали за квитки на "живе" шоу, яке чекали понад п'ять років, 30 тисяч доларів.

Зірка вибачилася перед фанатами, а особливо у тих, хто спеціально приїхав до США заради її виступу.

"Я засмучена – мені шкода, що це все в останню хвилину трапилося. Ми не спали більше 30 годин, намагаючись зрозуміти це, і у нас не вистачило часу. Я так засмучена, мені дуже соромно" , – сказала Адель у своєму зверненні.

Адель співає на сцені. Джерело: instagram.com/adele

До речі, концерти присвячені першому виходу альбому співачки за багато років. За оцінками Billboard, Адель заробила 50 мільйонів доларів від продажу квитків.