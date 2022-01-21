Нідерланди заявили про готовність надати військову допомогу Україні

Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, виступаючи в парламенті, заявив про готовність надати військову допомогу Україні, повідомляє Telegram-канал "Вести".

"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до нього з розумінням" , - заявив міністр.

Він додав, що попередній запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів.

«Причиною тоді були побоювання можливої ескалації. Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня» , – пояснив Гукстра.

За його словами, питання постачання зброї буде розглянуте, якщо запит надійде безпосередньо до Нідерландів, а не через Північноатлантичний альянс.