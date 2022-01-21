Нідерланди заявили про готовність надати військову допомогу Україні
Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, виступаючи в парламенті, заявив про готовність надати військову допомогу Україні, повідомляє Telegram-канал "Вести".
"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до нього з розумінням", - заявив міністр.
Він додав, що попередній запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів.
«Причиною тоді були побоювання можливої ескалації. Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня», – пояснив Гукстра.
За його словами, питання постачання зброї буде розглянуте, якщо запит надійде безпосередньо до Нідерландів, а не через Північноатлантичний альянс.