Гібридна війна проти України ведеться у різних напрямках - Зеленський

Україна сьогодні змушена не лише стримувати агресію Росії на своїх кордонах, а й захищати свій цифровий простір від кібератак. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post, повідомляє﻿ пресслужба президента.

"Ми маємо гібридну війну. Нас атакують: військові атаки, кібератаки та енергетичні атаки" , – констатував глава держави.

Відповідаючи на запитання журналіста, яка війна викликає більше занепокоєння – збройна чи гібридна, і чи стоїть Росія за нещодавніми кібернападами на українські урядові вебсайти, Володимир Зеленський зазначив:

"Наші фахівці мені сказали, що є дуже велика ймовірність, що кібератака походить з Росії. Це не перша й не остання кібератака. Якщо порівнювати, яка війна небезпечніша – кібер- чи звичайна війна, – мені важко сказати. Я вважаю, що ракетні обстріли та авіаційні удари набагато загрозливіші. Наслідки війни важчі, ніж наслідки кібератаки".

Глава держави також зауважив, що в захисті територіальної цілісності та суверенітету Україна не лишається сам на сам і отримує підтримку від країн-партнерів, зокрема США. Він додав, що нині підтримка США сильніша, ніж була раніше.