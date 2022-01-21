МОЗ прогнозує до 60 тисяч COVID-випадків щодня

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін дав найбільш оптимістичний прогноз щодо ковіду на лютий – близько 59 000 хворих щодня. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Ліга".

На питання про те, який відсоток хворих на "Омікрон" може бути в Україні, враховуючи, що в Європі прогнозують 50% інфікованих, Кузін відповів:

"Зараз немає фінальних прогнозів, багато змінних ще в процесі або обговорення, або розгляду. За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки і оборони, 59 000 осіб може хворіти щодня, сумарно – близько 1 млн українців за лютий може захворіти. Я б назвав це досить оптимістичними прогнозами.

Він також додав, що з досвіду європейських чи інших країн світу можна спостерігати, що "умовно хвиля омікрону наростає протягом одного-півтора тижня максимум, і спадає теж досить швидко" .

"Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою саме ця хвиля запускатиметься і в яких регіонах, поки що рано говорити", – уточнив Кузін.

Крім того, він зазначив, що "за американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються також приблизно на середину лютого, і досить швидке падіння до 1 квітня" .