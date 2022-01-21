Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

В умовах, коли курс гривні до іноземних валют значною мірою визначається поточною геополітичною обстановкою, весь валютний ринок напружено прислухається до повідомлень із Женеви, де сьогодні відбулася коротка зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Зустріч мала технічний (проміжний) характер; як повідомив Сергій Лавров, "США передадуть письмові відповіді на пропозиції Росії наступного тижня" . Міжбанківський валютний ринок сьогодні виглядає збалансованим (на фоні явного зниження попиту на безготівковий долар), торгівля у першій половині дня проходила в діапазоні 28,30-28,34 гривень за приблизної рівності числа продавців та покупців.

Тиша та спокій панують сьогодні і на готівковому валютному ринку. Вранці оптові обмінні пункти столиці почали продавати готівкового американця по 28,35-28,36 гривень. До обіду цінник спочатку опустили до 28,34 гривень (а подекуди – навіть до 28,33 гривень), а потім повернули на колишній рівень. Порівняно з попередніми днями, можна сміливо заявити, що готівковий долар стоїть на місці.

Євро на FOREX знову коригується після вчорашнього падіння. До 11:30 він піднявся до позначки 1,1343 долара, але потім опустився на 20 пунктів нижче. Готівковий євро дешевшає, відпрацьовуючи вчорашнє зниження на FOREX на тлі зниження інтересу до покупок готівкової валюти. Вранці оптовики продавали євро по 32,15-32,18 гривні, а до обіду цінник опустили до 32,10-32,12 гривні.

Російський рубль подорожчав після коментарів Лаврова за підсумками переговорів із Блінкеном. Іноземні інвестори побачили перспективи продовження діалогу між Росією та США та зберігають надію на нормалізацію відносин. До 12-ї години рубль виріс до 76,40 за долар, але потрапив під хвилю продажів і знову опустився в район 76,90, звідки знову намагається зростати. На подібні «рухи» російської валюти, схоже, вже ніхто не реагує. Весь тиждень у столиці ціна готівкового рубля зберігається стабільною на рівні 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.

На пару копійок подешевшав (слідом за євро) і польський злотий. Сьогодні його можна вільно купити за 7,06-7,08 гривні.