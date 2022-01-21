Кличко одужав від COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко отримав негативний тест на коронавірус після хвороби. Про це він написав у Telegram.

"Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури.Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест" , - написав він.

Кличко зазначив, що захворювання протікало легко, оскільки він вакцинований від COVID-19.

"Политика Страны" повідомляла, що мер столиці сьогодні вранці був помічений у ресторані «Авалон», який знаходиться поруч із його квартирою.

Після виходу із закладу журналіст запитав у мера, чому він ходить ресторанами, якщо хворий на COVID-19. Кличко відповів, що йде не з ресторану, а з лікарні. А також заявив, що вже здав тести. Але чому в такому разі ще не дочекавшись результату тесту, він вирішив піти в ресторан - Кличко не пояснив, зазначає ЗМІ.