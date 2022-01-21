На киян чекають нові перевірки в транспорті через "Омікрон"

Влада Києва посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті міста. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Повороник, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що зараз у столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності на коронавірусну хворобу.

"Громадський транспорт - одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися масковий режим, користуючись ним" , – підкреслив Поворозник.

Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності "ковідних" документів:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозової вакцини від COVID-19 (який може бути застосований протягом 30 днів з дати введення дози), або "жовтого" або "зеленого" covid-сертифіката;

документа про одужання від зазначеної хвороби.

"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% осіб, що тестуються на наявність хвороби, отримують позитивний результат. Для того, щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення. Незважаючи на те, що штам Омікрон має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків усе одно досить багато" , – зазначив Поворозник.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників "Муніципальної охорони".

За минулу добу в Києві підтвердили 1552 нових випадки коронавірусу, померли в результаті захворювання 12 осіб. В Україні коронавірус виявили у 20 156 осіб, 150 - випадків - летальні.