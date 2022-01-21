Instagram знизить видимість потенційно шкідливого контенту

Адміністрація Instagram повідомила про нові заходи, які вживаються для зниження видимості «потенційно шкідливого» контенту у додатку. Алгоритм, що ранжує публікації в основній стрічці та Stories, тепер зменшуватиме пріоритет вмісту, який «може містити знущання, ненависть або заклики до насильства», повідомляє 3Dnews.

Компанія зазначила, що правила використання сервісу вже містять заборону на публікацію подібних матеріалів, однак нові заходи виправдають себе в спірних або прикордонних випадках, а також при розміщенні контенту, який ще не був видалений модераторами. Система працює в повністю автоматичному режимі та для аналізу контенту, а також його віднесення до тієї чи іншої категорії будуть розглядатися численні критерії аж до підписів до картинок. Наприклад, якщо раніше було видалено яке-небудь зображення, і підпис, що його супроводжував, з'явився в новій публікації, то така публікація відразу буде песимізована.

До цього моменту платформа робила ранжування вмісту тільки в загальнодоступному розділі Explore, проте тепер сервіс вирішив потурбуватися про те, що користувачі бачать безпосередньо у своїх стрічках, якщо автори, на яких вони підписані, публікують щось неприйнятне. Щось подібне Instagram почала практикувати в 2020 році - тоді проводилася песимізація акаунтів, викритих модераторами у поширенні дезінформації. Нова функція платформи передбачає зниження не акаунтів загалом, лише окремих записів.

Джерело зображення: about.instagram.com

Адміністрація сервісу також повідомила, що новий алгоритм враховує історію скарг, які подаються користувачами. Якщо за будь-якими ознаками система вирішить, що на чергову публікацію користувач може поскаржитися, її позиція у стрічці буде знижена.