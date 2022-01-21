Українську біатлоністку зняли з чемпіонату Європи

23-річна біатлоністка збірної України Катерина Бех не зможе виступити на чемпіонаті Європи, що з 26 по 30 січня відбудеться у німецькому Арбері, повідомляє Обозреватель.

У уродженки Хабаровського краю, яка проживає у Києві, виявили коронавірус, тому тренерський штаб зняв її зі змагань.

Катерину з табору команди терміново відправили до України, де вона перебуватиме на самоізоляції. Спочатку передбачалося, що у заявці "синьо-жовтих" на ЧЄ буде семеро дівчат, тепер їх кількість скоротиться до шести. Імена п'ятьох уже відомі, а ще одна біатлоністка визначиться після завершення етапу Кубка світу в італійському Антхольці.

У загальному заліку Кубка Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Бех посідає 50-е місце, але вона виступала не на всіх етапах. Раніше стало відомо, що вона не потрапляє до складу збірної України на Олімпіаду-2022, яка стартує в Пекіні 4 лютого.

Також позитивний тест на коронавірус склав тренер команди Олександр Біланенко, який працює зі спортсменами на Кубку IBU.

Нагадаємо, де дивитися 7-й етап Кубка світу з біатлону: розклад трансляцій, результати, звіти. Змагання відбуваються в Італії з 20 по 23 січня.