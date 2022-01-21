Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ

Делегація України в ПАРЄ разом з Baltic+ (Латвія, Литва, Естонія, Грузія та Польща) планує оскаржувати повноваження російської делегації.

Про це написав﻿ нардеп Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що це планується зробити під час зимової сесії асамблеї наступного тижня у Страсбурзі.

"В понеділок ми почнемо процедуру і скоріш за все у середу чи четвер буде голосування" , - повідомив він.

Представниця України в ПАРЄ Євгенія Кравчук зазначила﻿, що делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.

Вона додала, що на посаду президента ПАРЄ планується висунути альтернативну кандидатку Марію Мезенцеву.