Україна оскаржить повноваження російської делегації у ПАРЄ
Делегація України в ПАРЄ разом з Baltic+ (Латвія, Литва, Естонія, Грузія та Польща) планує оскаржувати повноваження російської делегації.
Про це написав нардеп Олексій Гончаренко.
Він зазначив, що це планується зробити під час зимової сесії асамблеї наступного тижня у Страсбурзі.
"В понеділок ми почнемо процедуру і скоріш за все у середу чи четвер буде голосування", - повідомив він.
Представниця України в ПАРЄ Євгенія Кравчук зазначила, що делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.
Вона додала, що на посаду президента ПАРЄ планується висунути альтернативну кандидатку Марію Мезенцеву.