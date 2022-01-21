Лавров розповів про підсумки переговорів із Блінкеном

Зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена завершилася. Переговори тривали півтори години, повідомляє Корреспондент.

Зустріч голів зовнішньополітичних відомств відбулася у готелі President Wilson. Сторони обговорили подальші кроки у зв'язку з наданими Москвою пропозиціями щодо гарантій безпеки.

Лавров на пресконференції заявив, що зустріч з Блінкеном, що відбулася, була "проміжною".

"Зустріч була у нас проміжна. Ентоні Блінкен сказав мені, що він задоволений обміном думками, що відбувся, які допоможуть їм наступного тижня, це було вже кілька разів підкреслено, представити нам письмову реакцію", - заявив він.

За його словами, на переговорах РФ почула попередню усну реакцію США на свої пропозиції щодо безпеки.

"Ми вже чули першу реакцію США, поки що усну, на те, що обговорювалося у тих форматах на рівні наших заступників. Реакція, як американська сторона і просила нас, коли запропонувала провести цю зустріч, - реакція була попередньою", - сказав він.

За його словами, зустріч "супроводжувалась деякими уточнювальними питаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні... підготувати письмову реакцію на наші письмові проєкти договору зі США та угоди з НАТО" .

Лавров зазначив, що американська сторона вкотре використала аргумент про свободу вибору альянсів під час обговорення відмови від розширення НАТО.

"Ми навели цілу низку документів, в яких ця свобода вибору союзів обумовлена необхідністю уникати будь-яких кроків, які зміцнюватимуть безпеку однієї держави на шкоду безпеці інших держав і попросили Ентоні Блінкена та її команду пояснити, як вони трактують ось цю частину тих зобов'язань, які були на політичному рівні прийняті в ОБСЄ і неодноразово підтверджені в ОБСЄ", - заявив російський міністр.

Він нагадав, що антиросійська спрямованість НАТО закріплена у доктрині альянсу, і тому Москва є принципово проти розширення цього блоку.

Він повідомив, що обговорив із Блінкеном ситуацію в Україні. Міністр закордонних справ РФ також заявив, що Росія "не збирається нападати на Україну" .

"Росія ніколи вустами своїх офіційних представників не загрожувала Україні", – зазначив Лавров.

За його словами, українське питання вимагає пильної уваги, але не слід зводити його до питання безпеки у всій Європі.

Лавров "майже впевнений", що у письмовій відповіді США буде пасаж про Україну.