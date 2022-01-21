Арестович відреагував на свою появу в "Миротворці"

Колишній позаштатний радник голови ОП Олексій Арестович відреагував на появу повідомлення про себе в базі "Миротворець". Про це йдеться у його Facebook.

Він наголосив, що до 2019 року сам активно користувався майданчиком. За його словами, раніше це "дійсно була представницька база поганих людей, яка дозволяла оперативно впізнавати поганих під час перевірки на блок-постах, наприклад" , проте згодом "Миротворець" перетворився на "смітник".

Арестович вважає, що йому в такий спосіб хочуть політично помститися представники влади Порошенка.

Нагадаємо, у базі "Миротворець" Арестовича назвали "професійним провокатором". Також стверджувалося, що він брав участь в актах гуманітарної агресії проти України.