Блінкен розповів про результати переговорів із Лавровим

Розпочалася прес-конференція держсекретаря США Ентоні Блінкена за підсумками його переговорів із главою МЗС РФ Лавровим у Женеві. Зустріч із Лавровим він назвав не переговорами, а "відвертим обміном ідеями".

Як повідомляє Клименко, Блінкен зазначив, що США та їхні союзники готові до швидкої та жорсткої відповіді, якщо РФ вторгнеться в Україну.

"Росія стоїть перед вибором - переговори або конфлікт, США готові до обох варіантів" , - сказав Блінкен.

Але заявив, що США готові вирішувати з Росією питання безпеки на взаємовигідних умовах. Блінкен наголосив, що США наполягають на принципі взаємності.

Як пише Telegram-канал "Вести", Блінкен сказав, що "дипломатія та постачання зброї в Україну не суперечать один одному".

«Ми не втрачаємо час – ми збільшили підтримку України, і найближчим часом ми поставимо більше озброєнь» , – зазначив Блінкен.

Також він прокоментував санкції проти деяких українських політиків.

"Ми вводимо деякі заходи проти агентів Росії, які діють всередині України. Ми хочемо, щоб було зрозуміло, які будуть наслідки, якщо почнеться агресія проти України" , - додав Блінкен.

За його словами, Байден повністю готовий до зустрічі з Путіним, якщо це допоможе залагодити конфлікт. Крім того, він закликав Росію відвести війська від кордонів України.

Держсекретар запевнив, що США представлять письмово свої занепокоєння з питань безпеки наступного тижня.

Також пообіцяв за підсумками зустрічі провести консультації з Байденом, конгресом та союзниками.