ОП зобов'язав Міноборони розглянути питання про скасування військового обліку для жінок

Офіс президента зобов'язав Міністерство оборони розглянути питання про скасування обов'язкового військового обліку для жінок.﻿ Таку відповідь надав голова ОП Андрій Єрмак на депутатський запит Олексія Гончаренка﻿.

Також надійшла відповідь і від прем’єра Дениса Шмигаля, де він повідомив, що направив до Мін’юсту та Міноборони доручення розглянути питання скасування обов’язкової постановки на військовий облік жінок.

Гончаренко додав, що тиждень тому подав у Верховну Раду законопроєкт із цього питання.

"Упевнений, ми дотиснемо — і цю норму буде скасовано" , — написав він.