ОП зобов'язав Міноборони розглянути питання про скасування військового обліку для жінок
Офіс президента зобов'язав Міністерство оборони розглянути питання про скасування обов'язкового військового обліку для жінок. Таку відповідь надав голова ОП Андрій Єрмак на депутатський запит Олексія Гончаренка.
Також надійшла відповідь і від прем’єра Дениса Шмигаля, де він повідомив, що направив до Мін’юсту та Міноборони доручення розглянути питання скасування обов’язкової постановки на військовий облік жінок.
Гончаренко додав, що тиждень тому подав у Верховну Раду законопроєкт із цього питання.
"Упевнений, ми дотиснемо — і цю норму буде скасовано", — написав він.