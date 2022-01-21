Івано-Франківська область переходить до червоної зони карантину

Івано-Франківська область з понеділка, 24 січня, переходить у червону зону карантину. Про це повідомив﻿ міністр Кабміну Олег Немчінов.

Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області" , - написав Немчінов.

Обмеження червоної зони﻿

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється: