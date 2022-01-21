Ердоган продовжує наполягати на посередництві між РФ та Україною

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не виключив візиту до Москви з метою обговорення напруженості навколо України, повідомляє Ділова столиця.

Про це турецький лідер сказав у бесіді з журналістами після п'ятничної молитви у Стамбулі.

Ердоган нагадав, що його візит до України вже значиться в графіку.

"Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви" , — сказав він.

За його словами, відносини Туреччини з Росією розвиваються у позитивному ключі.

Президент наголосив, що Туреччина готова до посередницьких зусиль і посильного внеску у мир між Україною та Росією. Він також заявив, що будь-яка спроба окупації чи війни між Україною та РФ стане серйозним ударом по стабільності у всьому регіоні. Туреччина виступає проти такої напруги, зазначив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше Ердоган пропонував президентам України та Росії Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну зустрітися в Туреччині.