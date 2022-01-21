Досягти Києва, не перетинаючи Дніпро: РФ перекидає війська до Білорусі

Позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council, доцент Техаського університету в Арлінгтоні Браян Вітмор описав дії РФ, спрямовані на «розтягнення» українських сил з одного напрямку для зменшення їхньої обороноздатності, повідомляє Новое время.

"Цього тижня Росія почала перекидання військ до Білорусі, нібито з метою підготовки до спільних військових навчань, запланованих на лютий. Як повідомляється, навчання під назвою Союзна рішучість-2022 проводитимуться у західній Білорусі поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. І все це саме тоді, коли Росія Володимира Путіна продовжує концентрувати війська на кордоні з Україною та неухильно розширює свою військову присутність у Білорусі. 18 січня РФ заявила, що в Білорусь перебазовано 12 літаків Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С" , — пише аналітик.

Розгортання російських сил у Білорусі дає Москві можливість атакувати Україну не тільки зі сходу та території анексованого Криму, а й з півночі.

"Розміщення військ у Білорусі дає Росії одну особливо важливу матеріально-технічну перевагу — досягти Київської області, що знаходиться всього за 90 кілометрів від білоруського кордону, не перетинаючи Дніпро. Військові аналітики побоюються, що якщо Кремль почне одночасний наступ з півночі, півдня і сходу, такий багатоаспектний напад може серйозно послабити обороноздатність України" , — додає експерт Atlantic Council.

Аналітики фіксують, що зростання російської військової присутності у Білорусі змусить Україну розподілити свої війська та відвести їх з позицій, звернених на південний захід РФ.