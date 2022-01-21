Шольц відмовив Байдену у переговорах щодо ситуації навколо України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив пропозицію президента США Джо Байдена щодо спільного обговорення ситуації навколо України, повідомляє УНІАН.
Як пише Spiegel, причиною відмови називають зайнятість канцлера та погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Замість переговорів з Байденом, Шольц здійснить візит до Мадриду.
Представник уряду Німеччини відмовився коментувати виданню інформацію про відмову від зустрічі.
При цьому видання зазначає, що переговори Шольца та Байдена все ж мають відбутися, але їх відтермінували на деякий час. Орієнтовно, лідери можуть зустрінутися у середині лютого 2022 року.