США та Британія можуть евакуювати з України своїх дипломатів
На тлі загрози вторгнення Росії в Україну з країни можуть евакуювати дипломатів США та Британії. Принаймні така можливість розглядається, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
За словами джерел Bloomberg, США розглядають можливість евакуації сімей дипломатів у наказовому порядку. При цьому другорядний персонал дипломатичних відомств, за бажанням, зможе залишитися в Україні.
"Відповідне оголошення може прийти протягом кількох днів", - пише видання.
Daily Express із посиланням на джерела повідомляє, що військовослужбовці Спеціальної авіадесантної служби (SAS) у складі сухопутних військ Великобританії готові евакуювати британських дипломатів з України.
У Міноборони країни відмовилися давати коментарі щодо дій спецпідрозділів британської армії.