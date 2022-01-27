Елегантний та сучасний: який інтер'єр підходить Близнюкам, Терезам та Водоліям

Астрологія може внести більше ясності в життя людини, зокрема допомогти реалізувати свої естетичні вподобання. Астролог розповів про ставлення кожного знака зодіаку до дизайну та стилістики інтер'єру, пише Ріана Абдулаєва, РБК-Україна.

Який інтер'єр підходить повітряним знакам — Близнюкам, Терезам та Водоліям, щоб відчувати себе комфортно та реалізувати свій творчий потенціал — далі читайте в матеріалі.

Повітряні знаки зодіаку відрізняються безпосередністю, прагненням до нового і переживанню неординарного досвіду. Тому навколишній простір не повинен їх обмежувати.

Близнюки

Індивідуальність дизайну: еклектичний, грайливий, неординарний.

Близнюки неупереджені та воліють переживати новий досвід — цей повітряний знак цікавиться безліччю різних занять і захоплень, чого їм не вистачає для індивідуального стилю, коли справа доходить до їх будинку.

Астролог рекомендує Близнюкам зібрати в будинку все, що вони люблять і наповнити свій простір оригінальними дрібничками. Оскільки Близнюками править Меркурій, планета технологій, то і новітні гаджети неодмінно повинні бути в будинку представників цього знака.

Близнюки розриваються між званими обідами й танцполами, тому їм слід облаштувати будинок, який підходить для вечірок, з великою кількістю зручних сидінь, гостьовою спальнею та повністю укомплектованим візком для напоїв.

Близнюкам підходять переливчасті кольори, які відповідають їх каменю — перлині.

Терези

Індивідуальність дизайну: гармонійний, елегантний, креативний.

Життя Терезів та естетика дизайну обертаються навколо балансу і гармонії. Керовані Венерою, планетою любові, краси та грошей, ці естети оточуватимуть себе ретельно підібраними предметами, що демонструють їх витончений смак.

Оскільки Терези прагнуть до рівноваги у всіх сферах життя, їм необхідний добре збалансований будинок — не надто химерний й не дуже мінімалістичний.

Володіючи природним чуттям до дизайну, Терези стають відмінними дизайнерами інтер'єрів. Вони розуміють магію добре поставленої вази або яскравого килима та володіють надприродною здатністю робити стильний шедевр з чого завгодно. Будинок Терезів буде мирним, з безліччю романтичних мотивів — їм буде корисно інвестувати у велику кількість місць для зберігання, щоб їх речі були впорядкованими, а простір — гармонійним.

Водолій

Індивідуальність дизайну: ексцентричний, гармонійний, технічно підкований.

У Водолія, який виступає проти істеблішменту, ймовірно, буде найцікавіший будинок. Водолій, що символізує співчуття, духовність та ідеалізм, є найбільш гуманним астрологічним знаком. Його будинок відображатиме його радикальну свідомість з безліччю натхненних творів мистецтва та унікальних предметів від незалежних дизайнерів.

Волелюбні та ексцентричні Водолії захочуть оточити себе нестандартними деталями, але їм потрібно багато часу та простору для роздумів й формулювання ідей, тому зазвичай вони створюють вдома затишний і спокійний простір.

Водолієм керує Уран, планета, яка протегує інноваціям, тому очікуйте, що їхні будинки будуть заповнені технологічними новинками.